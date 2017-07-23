300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума

Отдыхавшие в турецком Бодруме российские туристы уже третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного аэропорта Милас-Бодрум.

Туристы размещены в гостинице и обеспечены питанием. Первоначально их рейс должен был отправиться еще в пятницу, 21 июля, в 14:00 мск. Причина, по которой авиакомпания так и не подала самолет, неизвестна. По словам дежурного, вылет ожидается 23 июля в 14:00 мск.

ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье уточняет, что заблокированными оказались около 300 россиян. Там отметили, что следят за ситуацией и находятся на связи с туроператором и турецкой стороной.

21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 10,3 километра к югу от курортного города Бодрум. Оно вызвало цунами, а также повредило несколько старых зданий и повлекло временное отключение электричества в некоторых районах города. О пострадавших среди россиян не сообщалось.

Позже в Ростуризме отметили большое число обращений граждан страны на горячую линию агентства. Они желают отказаться от приобретенных путевок в Грецию и Турцию или же досрочно завершить там свой отдых.