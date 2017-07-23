Паломников к мощам все больше – уже 45 тысяч человек в день

Число паломников к мощам святителя Николая Чудотворца, привезенным в Александро-Невскую Лавру, неуклонно растет. За субботу, 22 июля, (десятый день пребывания святыни в городе) поклониться пришли 45,2 тысячи верующих, из них 5900 человек по социальной очереди. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Для сравнения, накануне число паломников составило 37,7 тысячи человек. Напомним, за неделю МЧС насчитало около 200 тысяч паломников.

22 июля прибыли 32 автобуса с паломниками из городов России и ближнего зарубежья, в том числе из Белоруссии и Латвии. Максимальное ожидание в основной очереди утром составило 6 часов, к вечеру – не менее 3 часов. В социальной очереди время ожидания не превышало часа.

После ливня с градом спецслужбы городской администрации устранили дефекты дорожного покрытия и восстановили залитые водой пешеходные аллеи Митрополичьего сада. Во время проливного дождя представители МЧС укрывали детей в развернутой в саду палатке, было принято решение в случае значительного ухудшения погоды размещать в саду автобусы для обогрева детей.