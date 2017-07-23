Книгу о Pussy Riot в Петербурге представили тайно

Участница феминистской панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина представила свою первую книгу в Петербурге. Презентация прошла 22 июля в арт-пространстве «Интимное место» на Шпалерной улице, передаёт журналист «Фонтанки».

На встречу собралось около 15 человек: организаторы предпочли оставить событие почти без публичной огласки, опасаясь провокаций. Тираж книжки Riot Days Алёхина самостоятельно привезла из типографии в Петербурге, где выпустила её самиздатом.

«Это моя первая книжка. Это не мемуары, не воспоминания, а комбинация всего, что я посчитала важным в истории Pussy Riot», – отметила Алёхина. Действие начинается в январе 2012 года, когда панк-группа устроила акцию на Красной площади, и заканчивается в декабре 2013-го, когда автор вышла из колонии в Нижегородской области. Прозаические фрагменты перемежаются с текстами песен, цитатами из уголовного дела Pussy Riot, вырезками из журналистских текстов, дневников.

«Логически эта книжка не должна была получиться», – добавила Алёхина. По её словам, изначально заказ поступил от британского издательства Penguin Books. Предполагалось, что книга будет написана в соавторстве с другой солисткой Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Но в результате девушки сорвали срок, и каждая написала свою книгу (книга Толоконниковой «Руководство по революции» вышла в немецком издательстве Hanser в 2016 году).

В России Riot Days будет распространяться самиздатом. Все вырученные средства Мария Алёхина собирается потратить на поддержку заключённого украинского режиссёра Олега Сенцова и его семьи. Осенью перевод книги официально выйдет в Великобритании, Америке, Германии и Франции.