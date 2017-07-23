Умерла ведущая «Доброго утра» Елена Миронова

В Москве скончалась известная телеведущая Елена Миронова, которая вела программу «Доброе утро» на Первом канале, а до этого работала корреспондентом программы «Время».

«Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее», – сообщается 23 июля на сайте канала.

«На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», – отмечается в сообщении.

Первый канал приносит соболезнования родным и близким Елены Мироновой.