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23.07.2017 12:20

Умерла ведущая «Доброго утра» Елена Миронова

В Москве скончалась известная телеведущая Елена Миронова, которая вела программу «Доброе утро» на Первом канале, а до этого работала корреспондентом программы «Время».

«Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее», – сообщается 23 июля на сайте канала.

«На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», – отмечается в сообщении.

Первый канал приносит соболезнования родным и близким Елены Мироновой.


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www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
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12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
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STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
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«Фрост»
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Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
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