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23.07.2017 13:10
3 Комментариев

В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

По Неве и в небе над Петербургом прошли корабли и пролетели самолеты: в городе продолжаются репетиции ко Дню военно-морского флота.
В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

По Неве днем 23 июля прошли не меньше пятнадцати кораблей и катеров, среди которых были ракетные катера «Серпухов» и «Димитровград», противодиверсионный катер «П-349», малый ракетный корабль «Гейзер». На время репетиции были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Над Адмиралтейством пролетели несколько самолетов, в том числе дозаправщик и истребители.

В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

Напомним, парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 30 июля. В нем примут участие корабли Балтийского, Черноморского, Северного флотов, Каспийской флотилии и авиация Тихоокеанского флота. Принимать парад будет президент. Следующая репетиция намечена на 28 июля.


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комментарии пользователей (3)
chernousova
23 июля 2017 г. 13:51
Интересно, у этих бездельников на их корытах биотуалеты или они гадят прям в Неву?
tanecmaster
23 июля 2017 г. 13:42
если перед премьерой {спектакля} сделать несколько генеральных репетиций, со свободным входом, то.... есть мнение, что на премьеру никто не попрется. А если ради этих репетиций перекрывать город и заставлять всех смотреть на это, стоя в пробках, то кто пойдет на "событие" показухи?
jura_i
23 июля 2017 г. 13:32
Показуха....
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