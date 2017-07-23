В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

По Неве и в небе над Петербургом прошли корабли и пролетели самолеты: в городе продолжаются репетиции ко Дню военно-морского флота.

По Неве днем 23 июля прошли не меньше пятнадцати кораблей и катеров, среди которых были ракетные катера «Серпухов» и «Димитровград», противодиверсионный катер «П-349», малый ракетный корабль «Гейзер». На время репетиции были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Над Адмиралтейством пролетели несколько самолетов, в том числе дозаправщик и истребители.

Напомним, парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 30 июля. В нем примут участие корабли Балтийского, Черноморского, Северного флотов, Каспийской флотилии и авиация Тихоокеанского флота. Принимать парад будет президент. Следующая репетиция намечена на 28 июля.