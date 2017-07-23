Поезд из Петербурга в Сонково «заминировал» телефонный террорист

Пассажирский поезд из Петербурга в Тверскую область ночью 22 июля проверяли кинологи из-за сообщения о бомбе.

По информации «Фонтанки», неизвестный мужчина «заминировал» состав около половины пятого утра: он позвонил на горячую линию РЖД со своего мобильного телефона. Группа оперативников поехала к нему домой, а взрывотехники и кинологи – догонять поезд, в это время он был в районе станции «Хвойная». Пассажиров из вагонов не эвакуировали, проверка ничего опасного не выявила.

Тем временем звонившего задержали. Им оказался безработный 32-летний мужчина.