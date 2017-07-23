Посол Катара: Россия станет одним из главных экономических партнеров Дохи

Россия будет одним из главных экономических партнеров Катара, который строит «более устойчивую и гибкую» экономику. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

«Мы укрепляем экономические связи с Россией и другими странами и строим более устойчивую и гибкую экономику, которая, с одной стороны, будет больше полагаться на свои ресурсы, а с другой — будет более диверсифицированной по сравнению с тем, что было до недавнего времени, когда мы зависели от других стран», — заявил он.

Дипломат добавил, что «Россия определенно будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития».

Также посол отметил, что Россия «ясно дала понять», что в случае необходимости поддержит любые усилия по разрешению ситуации вокруг Катара.