Над путями у Ладожского вокзала несколько часов висит мертвец

Тело мертвого мужчины висит над железнодорожными путями в районе Хасанской улицы. Чтобы его снять, необходимо отключить электричество.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД по СЗФО, погибший находится над рельсами в районе дома 17 по Хасанской улице. По словам очевидцев, работающих в магазине неподалеку, висит он там как минимум с семи утра 23 июля.

Как уточнили в транспортной полиции, снять его можно будет, только когда обесточат провода — это произойдет в ближайшее время.

Личность и обстоятельства гибели мужчины пока не известны.