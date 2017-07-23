Водитель нашел пропавшего 6-летнего ребенка – в 25 км от площадки

Шестилетнего мальчика, который пропал с детской площадки в Петербурге вечером 22 июля, помог вернуть родителям ехавший мимо водитель: он заметил гуляющего в одиночестве ребенка.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля, ребенок в порядке и уже находится дома.

Внимательный петербуржец нашел мальчика в 25 километрах от места пропажи – детской площадки на проспекте Ветеранов, 23. В другой конец города ребенок попал на автобусе. Мужчина поговорил с мальчиком и передал его полицейским, а те оперативно связались с родителями.