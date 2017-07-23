Пентагон: покупка Турцией российских С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что информация о покупке Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является неверной, передает РИА Новости.

По его словам, покупка Анкарой российских С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.

«Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого», — сказал Данфорд.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис назвал суверенным решение Турции приобрести С-400 у России.

В свою очередь глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что власти Турции возьмут у России кредит для приобретения российских комплексов С-400.