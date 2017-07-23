При пожаре в Челябинской области погибли четыре девочки, сестры

Четверо детей погибли и один взрослый пострадал в результате пожара, который случился ночью 23 июля в деревне Верхняя Кабанка Челябинской области.

По данным областного ГУ МЧС, в 00.14 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Первое пожарное подразделение было на месте через 4 минуты, к тому моменту пламя охватило уже 30 квадратных метров. Распространение огня было остановлено на общей площади 50 квадратных метров. Всего для тушения привлекались 32 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники.

На данный момент понятно, что пожар был обнаружен поздно. Огнеборцам удалось спасти только одного взрослого. Информация о погибших – оперативная, она еще не подтверждена следственными органами, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, трое погибших детей приходятся дочерьми спасшемуся взрослому. Четвертая, тоже девочка, его племянница, гостившая у родственников. Хозяйка дома в момент пожара находилась на работе.

Семья считалась благополучной, на учете в органах социальной защиты не состояла. Она была обучена правилам пожарной безопасности в феврале этого года, отмечается в сообщении ГУ МЧС. Родственникам пострадавших будет оказана психологическая помощь.

Это уже не первый пожар с погибшими детьми в Челябинской области в этом году: за первое полугодие погибли трое детей. В двух из трех случаев причиной возгораний стала электропроводка, и оба произошли в ночное время.