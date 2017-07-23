Россияне завоевали 13 золотых медалей во второй день Всемирных игр

Сборная России завоевала 13 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей во второй день Всемирных игр, проходящих во Вроцлаве (Польша), сообщает 23 июля «Газета.Ru».

В художественной гимнастике два золота завоевали сестры Дина и Арина Аверины. Также Дина выиграла серебро в упражнениях с лентой, а Арина стала бронзовым призером в упражнениях с булавами.

Золото в активе представителей сумо Батыра Алтыева (легкий вес), Ацамаза Казиева (средний вес), Василия Маргиева (тяжелый вес) и Анны Поляковой (тяжелый вес). Ольга Давыдко (тяжелый вес) стала серебряным призером. Юлия Каплина завоевала золото в соревнованиях по скалолазанию, Станислав Кокорин и Анна Цыганова выиграли бронзовые награды.

Сборная России стала победительницей в командных соревнованиях по спортивной акробатике. В соревнованиях по подводному плаванию золото завоевали мужская сборная России в эстафете 4х100 метров, Павел Кабанов (50 метров, ныряние), Андрей Арбузов (50 метров, классические ласты), Дмитрий Журман (200 метров), Екатерина Михайлушкина (100 метров). Бронзовые медали на счету Дмитрия Кокорева (200 метров) и Анны Бер (100 метров).

Соревнования завершатся 30 июля.