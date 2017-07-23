«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в покупке защитника Тавареса

«Зенит» получил отказ от бразильского «Сан-Паулу» на предложение о трансфере защитника Жуниора Тавареса, передает RT.

Таварес подписал новое соглашение с клубом на улучшенных условиях до 2021 года. Спустя несколько дней «Зенит» предложил бразильцам €6 млн за 20-летнего игрока, однако получил отказ, информирует Terra.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А защитник провел 14 матчей, в которых сделал три голевые передачи.