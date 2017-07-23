Германия: скандал с Siemens может ухудшить отношения с РФ

Поставка турбин немецкой компании Siemens в Крым для установки на электростанциях может осложнить российско-германские отношения, заявили в министерстве иностранных дел Германии. Об этом 23 июля пишет Bild am Sonntag.

Немецкое правительство уже предупреждало Москву об недопустимости нарушения санкций, и президент Владимир Путин гарантировал, что турбины не предназначены для Крыма, отмечается в сообщении.

«Федеральное правительство снова напомнило российским властям о договоре и указало на то, что такое крупное нарушение санкций может ухудшить немецко-российские отношения», – заявил представитель МИД Германии.

Напомним, структура «Ростеха» приобрела турбины для крымской станции на вторичном рынке и заявляет, что они российского происхождения. Из-за этих сообщений компания Siemens начала внутреннее расследование и запустила процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими партнерами в области поставок оборудования для электростанций.