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23.07.2017 00:22

Глава АНБ предложил отказаться от совместной с Россией группы по кибербезопасности

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США и глава Киберкомандования ВС страны Майкл Роджерс во время выступления на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо) заявил, что создание российско-американской совместной группы по кибербезопасности возможно лишь в перспективе, но сперва необходимо дождаться изменения в поведении России, передает ТАСС.

"Если говорить о том, каковы мои соображения на этот счет, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься. Но, с другой стороны, возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении России", – заявил Роджерс.

Глава АНБ при этом подчеркнул, что он не из тех людей в стране, кто "определяет политический курс". "Мы этим не занимаемся", – добавил он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что американский лидер принял заверения Путина о невмешательстве. Более того, по словам Лаврова, в ходе беседы было условлено, что вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасности "станут предметом российско-американского взаимодействия". "В этих целях будут созданы двусторонние рабочие группы", – добавил министр.

Идею о создании совместной группы по кибербезопасности немедленно раскритиковали соратники Трампа по Республиканской партии, задаваясь вопросом, почему США будет работать с Россией после вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году. Агентство Reuters также отмечало, что формулировка 2017 года Закона о национальной обороне запрещает Пентагону, который включает в себя АНБ и Киберкомандование США, использовать любые средства для двустороннего военного сотрудничества с Россией.

Президент Трамп вскоре заявил, что факт обсуждения с Путиным группы по кибербезопасности "не означает, что это может произойти".

Источник: NEWSru.com


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