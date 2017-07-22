Рейс из Петербурга экстренно сел в Москве – ребенок на борту остался без матери

Борт авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за подозрения на инсульт у одной из пассажирок.

Как сообщил "Фонтанке" официальный представитель авиакомпании "Россия", 22 июля в 17:30 рейс 6561 вынуждено сел в Москве. 37-летней женщине стало плохо – медики забрали ее в больницу с подозрением на инсульт.

Вместе с ней летела девочка шести лет, которую в Сочи должен был встретить отец. Авиакомпания оформила полет как несопровождаемый.

В 21:20 самолет приземлился в Адлере, ребенок находится с семьей.