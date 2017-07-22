22 июля стало Международным днем бокса

Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил, что 22 июля станет Международным днем бокса, передает «Газета.Ru».

«Я хочу объявить, что 22 июля будет Международным днем бокса», — цитирует Ву «Р-Спорт».

Празднования первого в истории Дня российского бокса прошло 22 июля во многих городах страны.

Петербургские боксеры в полтора раза превысили число участников открытой тренировки на Петропавловской крепости, необходимое для национального рекорда. Несмотря на сезон отпусков и сборов, рабочий день и жаркую погоду, в тренировку посетили 300 участников и столько же зрителей. Всего же, по предварительным данным, в открытых тренировках ко Дню Российского Бокса по всей стране приняло участие свыше десяти тысяч человек — почти вдвое больше, чем требуется для регистрации достижения в Книге Рекордов России, сообщает пресс-служба Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Дня российского бокса, проходящего в Москве. «В нашей стране бокс традиционно пользуется большой заслуженной популярностью. Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса», — сказал Путин (цитата по «Р-Спорт»).