Дриусси: Понимаю ли, что я теперь суперзвезда в Петербурге?

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси, ставший автором обоих мячей своей команды в матче против «Рубина», поделился впечатлениями от игры.

«Понимаю ли, что я теперь суперзвезда в Петербурге? Да нет, конечно, не настолько. Я просто доволен, что мы победили. Для нас очень была важна эта победа. Мне главное добиваться успехов и забивать больше голов для команды. Что касается матча, то мы пропустили первыми, потому что потеряли концентрацию немного. Но самое важное, что во втором тайме мы смогли забить два, – цитирует Дриусси пресс-служба «Зенита». – Для меня сейчас главное работать над собой, становиться лучше с каждым днем, чтобы мои товарищи по команде и тренер могли мне больше доверять».

Напомним, «Зенит» приобрел форварда Себастьяна Дриусси у «Ривер Плейта» за 15 млн евро 8 июля 2017 года. 21-летний аргентинец подписал с петербургской командой соглашение на 4 года.

В сезоне 2016/17 Себастьян Дриусси сыграл в 29 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил 17 голов. По итогам 2016 года Дриусси вошел в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.

Подробнее о новичке «Зенита» читайте здесь в материале «Фонтанки».