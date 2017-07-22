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22.07.2017 22:07

Туристы, застрявшие на финской границе, возвращаются в Петербург

Туристической компании "Констант-тур" к вечеру 22 июля удалось вернуть всех российских туристов домой в Петербург.

Как сообщили "Фонтанке" в компании, сейчас оставшиеся 20 туристов едут в Петербург на автобусе сторонней турфирмы, который следовал в Северную столицу из Хельсинки. Другие 20 человек уехали в город ещё раньше разными способами.

В "Констант-туре" уточнили, что автобус, у которого якобы были проблемы с тормозами, принадлежит другой организации, и за его техническое состояние турфирма ответственности не несёт.

"Мы просили финнов вывести наших туристов на российскую границу, там бы их забрал наш автобус, у которого нет лицензии на международную перевозку, но есть на российскую. Но нам отказали. Поэтому время ожидания настолько растянулось", – добавили в "Констант-туре".

Напомним, российские туристы в субботу застряли на финской границе после того, как автобус пропустили отечественные пограничники, но финские нашли в нем неисправность. Дальше пограничной зоны людей не пустили, равно как не разрешили вернуться обратно пешком.


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