Матч с «Рубином» приблизил «Зенит» к рекорду посещаемости

Второй результат по посещаемости домашних матчей в чемпионатах России показал «Зенит» в субботу, 22 июля. Согласно официальному протоколу, на матч второго тура Российской футбольного премьер-лиги сезона 2017/18 против «Рубина» на стадион «Санкт-Петербург» пришли 38 тысяч 284 зрителя.

Рекорд по-прежнему принадлежит прощальному матчу со стадионом имени Кирова (после этого он был разрушен, и на его месте выросла арена «Санкт-Петербург») против «Динамо» в 2006 году: его смотрели с трибун 44 тысячи человек.

До сегодняшнего дня вторым результатом была игра против «Терека» 7 мая 2017 года, которая также прошла на арене «Санкт-Петербург». Ее посетили 30 637 человек.

