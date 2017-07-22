Манчини: «Зенит» должен выработать менталитет победителя

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал первую домашнюю победу клуба. Сине-бело-голубые в субботу, 22 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» обыграли «Рубин» со счетом 2:1.

«В первом тайме мы очень медленно двигались. Все, что я сказал ребятам в перерыве, – это ускориться, потому что, играя с такой командой, которая плотно действует в обороне, нужно действовать быстро и ускорять игру как можно чаще. Это именно то, что я сказал команде в перерыве, – цитирует Манчини пресс-служба «Зенита». – Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было».

«Что касается усиления обороны, то трансферный рынок еще открыт. Мы ищем усиление на эту позицию. Нету и Иванович сыграли так, как сыграли. Усиление мы продолжаем искать. Дзюба, как и все другие футболисты, еще не на сто процентов раскрылся. Футболистам еще нужно улучшать свою игру. Это касается не только Дзюбы, но и всех остальных», – добавил Манчини.

Напомним, в победном матче оба гола «Зенита» забил нападающий Дриусси. Таким образом петербургская команда, имея в своем активе 6 очков, делит 1-2 места с «Локомотивом».