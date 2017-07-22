Российский боец Харитонов победил соперника необычным приемом на ногу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом в поединке, состоявшемся в рамках проходящего в Ингушетии турнира M-1 Challenge 81. Видео появилось 22 июля на YouTube-канале промоушена.

В первом раунде Харитонов оказался в невыгодном положении в партере, но сумел выиграть необычным болевым приемом на ногу. 36-летний россиянин одержал 26 победу в карьере. Еще шесть боев он проиграл. 36-летний Дос Сантос потерпел 19 поражений в 58 поединках.