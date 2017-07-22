Еще
00:11 23.07.2017
Новость часа
22/07
Рейс из Петербурга экстренно сел в Москве – ребенок на борту остался без матери
Пришлите свою новость!
22/07
Фургон разбился о контейнеровоз на Маршала Захарова
22/07
Республиканцы и демократы США договорились о новых санкциях против России
22/07
Рейс из Петербурга экстренно сел в Москве – ребенок на борту остался без матери
22/07
Синоптики дают прогноз на воскресенье
22/07
22 июля стало Международным днем бокса
22/07
В Эгейском море произошли два мощных афтершока
22/07
Киркоров отказался извиняться перед жителями Ялты, обвинившими его в свинстве
22/07
Дриусси: Понимаю ли, что я теперь суперзвезда в Петербурге?
22/07
Суд отпустил активистку Femen, раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко
22/07
Туристы, застрявшие на финской границе, возвращаются в Петербург
22/07
Матч с «Рубином» приблизил «Зенит» к рекорду посещаемости
22/07
В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами
22/07
Манчини: «Зенит» должен выработать менталитет победителя
22/07
Российский боец Харитонов победил соперника необычным приемом на ногу
22/07
Додон: Запад пытается втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье
22/07
Из-за закрытой Садовой пробка на площади Искусств «укусила» свой хвост
22/07
В законопроект конгресса США вошел пункт о противостоянии «Северному потоку – 2»
22/07
Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий
22/07
«Зенит» победил «Рубин»
22/07
В ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков погибли люди
22/07
В Москве появились сирийские дятлы
22/07
Украина передала в ООН доказательства участия РФ в конфликте в Донбассе
22/07
Туристы из Петербурга из-за тормозов застряли между двух границ
22/07
Финны изобрели способ производить дешевую еду из одноклеточных организмов
22/07
"Зенит" пока уступает "Рубину"
22/07
Для российской армии создают конвертопланы
22/07
Во Франции рекордно сократилось производство вина
22/07
Теперь по МКС можно погулять - виртуально
22/07
Фанаты «Зенита» устроили акцию протеста на первом домашнем матче клуба
22/07
«Милан» разгромил мюнхенскую «Баварию»
22/07
Сын лидера "Талибана" стал смертником
22/07
Станция метро "Крестовский остров" открыта на вход и выход
22/07
Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» нападающего Джорджевича
22/07
Женщина под Красноярском заблокировала скорые
22/07
К Генконсульству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park
22/07
Дриусси и Паредес сыграют против "Рубина" с первых минут
22/07
Станция метро "Крестовский остров" закрыта на вход
22/07
Синхронное плавание получило другое название
22/07
Задержанный на Украине россиянин обвиняется в терроризме. К нему пустили мать
22/07
СМИ: Финляндия ответила на ноту МИД РФ о деятельности консула в Петербурге
22/07
Бухарестскую затопило, машины не справляются
22/07
На Лиговском двухлетний мальчик выпал из окна на москитной сетке
22/07
Палестинцы объявили о разрыве всех контактов с Израилем
22/07
Студент из Ефимовского исчез в Петербурге при загадочных обстоятельствах
22/07
Ополченцы ДНР не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск
22/07
Цирковую обезьяну, покусавшую женщину, под Рязанью ищут 70 человек и самолет
22/07
Под окнами дома на Стойкости нашли мертвого мужчину
22/07
Активистку, раздевшуюся на встрече Лукашенко и Порошенко, могут арестовать
22/07
Мотоциклиста, пострадавшего в массовом ДТП на КАД, забрал вертолет
22/07
Пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц
22/07
Конгресс Филиппин продлил военное положение на юге страны до конца года
22/07
Крышу стадиона «Санкт-Петербург» на время матча «Зенита» закроют
22/07
Во Всеволожском районе петербуржец наткнулся на мертвеца на дереве
22/07
В квартирном пожаре на Орджоникидзе погиб мужчина
22/07
Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике
22/07
В Петербурге пошел град
22/07
Автомобиль с «именем» угнали в Петербурге у ветерана-десантника
22/07
В результате ошибочного удара США в Афганистане погибли 12 полицейских
22/07
Юноша упал с крыши Никольского рынка и оказался в реанимации
22/07
ФАС проверит цены после жалобы школьницы Путину
22/07
Ребру Николая Чудотворца за день поклонились более 37 тысяч человек
22/07
Полиция нашла пешехода, стрелявшего в водителя в центре Петербурга
22/07
На финской границе водители стоят в пробке более полутора часов
22/07
Из-за анонимов полиция проверила десять Сбербанков и ночной клуб
22/07
Интерпол составил список из 173 готовящих атаки смертников ИГ
22/07
«Девятка» на Измайловском протаранила ОМОН
22/07
За продажу белого порошка в Петербурге задержан промоутер Александра Емельяненко
22/07
У пенсионерки в Озерках отняли полмиллиона: дверь была открыта
22/07
МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции
22/07
Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
22.07.2017 21:29

Российский боец Харитонов победил соперника необычным приемом на ногу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом в поединке, состоявшемся в рамках проходящего в Ингушетии турнира M-1 Challenge 81. Видео появилось 22 июля на YouTube-канале промоушена.

В первом раунде Харитонов оказался в невыгодном положении в партере, но сумел выиграть необычным болевым приемом на ногу. 36-летний россиянин одержал 26 победу в карьере. Еще шесть боев он проиграл. 36-летний Дос Сантос потерпел 19 поражений в 58 поединках.

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
22 июля стало Международным днем бокса
Дриусси: Понимаю ли, что я теперь суперзвезда в Петербурге?
Матч с «Рубином» приблизил «Зенит» к рекорду посещаемости
Манчини: «Зенит» должен выработать менталитет победителя
Российский боец Харитонов победил соперника необычным приемом на ногу
«Зенит» победил «Рубин»
"Зенит" пока уступает "Рубину"
Фанаты «Зенита» устроили акцию протеста на первом домашнем матче клуба
«Милан» разгромил мюнхенскую «Баварию»
Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» нападающего Джорджевича
Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Кем СКА будет защищать титул чемпионов
Как "Терек" стал "Ахматом"
Дебют нового «Зенита»
Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"
Ротенберг растит конкурента «Зениту» и «Тосно»
Главные интриги российского футбола
Максим Левченко: В Ингерманландском дерби проигравших быть не может
«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Зенит» победил «Рубин»

Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий

К Генконсульству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.