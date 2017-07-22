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22.07.2017 21:20

Додон: Запад пытается втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что некоторые силы на Западе заинтересованы в эскалации конфликта в непризнанном Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию. Об этом он сказал в интервью программе «Пресс-конференция» в эфире телеканала «Россия 24».

«Я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Конечно, есть горячие головы, которые хотели бы провокаций, и понятно для чего», — отметил Додон. По его словам, дестабилизация ситуации в регионе, может быть, «кому-то на Западе была бы интересна». Таким образом на Западе попытаются «затащить Россию здесь еще в какой-то конфликт», «но я как президент Республики Молдова сделаю все возможное, чтобы дестабилизации не было»,  подчеркнул глава государства.

По словам молдавского лидера, силовое решение конфликта «ни к чему хорошему не приведет», так как может спровоцировать «потерю страны, потерю государственности».

Кроме того, Додон заявил, что в ближайшие 15–20 лет «существует угроза» того, что Молдавия установит границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. «Если не будет объединения страны, то с учетом того, что происходит в Молдове и как работает здесь Запад, через 10–15 лет есть большие риски, что в Молдове будет прозападное большинство и населения, и власти», — отметил он.

По его словам, в таком случае «примут решение для того, чтобы установить границу под Днестром и тогда будет намного тяжелее».

Приднестровье расположено на левом и правом берегах Днестра.

 

Источник: «Газета.Ru»


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