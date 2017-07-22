Первая волевая Манчини

Дриусси, Азмун и немножко нервно. Обновленный «Зенит» пытался, не потея, обыграть обновленный «Рубин»: получалось так себе. Пришлось вспотеть, и «Зенит» Роберто Манчини на новом красавце-стадионе одержал первую волевую победу - уже во втором туре. «Фонтанка» рассказывает, как это было.

На первый домашний матч Манчини против «Рубина» с Курбаном Бердыевым в роли главного тренера пришли 38 284 болельщика. На игре закрытия бывшего стадиона имени Кирова против «Динамо» было 45 тысяч (часть из них пришла посмотреть на первый матч Дика Адвоката на новом рабочем месте). Сергей Фурсенко проводил тот матч, уверен, Фурсенко прекрасно понимает, что ходынка на входе не поможет собрать аншлаг на «Санкт-Петербург Арене» – часть зрителей на это раз попала на стадион уже после свистка. А играть со «Спартаком» совсем скоро. Так что до 6-го августа надо бы думать о организации входа и выхода.

Тут нечего обсуждать, это матч имени 21-летнего новичка «Зенита» аргентинца Себастьяна Дриусси. Артема Дзюбу заменил Жулиано, и 11-ый номер «Зенита» вышел, наконец, на свое обычное рабочее место – на пятак, если говорить по-хоккейному. Мы с коллегой Игорем Максименко, комментируя матч, склоняли Дриусси в первом тайме, как только могли, ну совсем не шла игра у парня: было очевидно, что позиция разыгрывающего – не его. Думаю, это увидел и Манчини. Дриусси на острие во втором тайме сперва сравнял счет после скидки Александра Кокорина, а на 92-ой минуте позволил отпраздновать первую волевую победу «Зенита» Манчини.

Очень важно, что предголевую передачу Дриусси отдал Далер Кузяев – именно воспитанник петербургского футбола вырезал кросс на Кокорина. Подозреваю, мало кто следил за Кузяевым в составе «Ахмата» (так теперь называется клуб из столицы Чечни), но еще в предыдущем сезоне молодой воспитанник петербургского футбола заработал себе статистику одного из лучших опорников российской лиги. В мачте против «Рубина» Кузяев выиграл 77% единоборств, сделал 77 передач, из которых 75 дошли до партнера, и пошел в 9 обводок и все они стали успешными. Это невероятная статистика, уровня Чави и Иньесты, но мы помним, что «Рубин» пока только строится.

Манчини цинично сделал выводы из матча первого тура в Хабаровске и убрал Александра Ерохина в запас. Понятно, что два тура – не повод делать выводы, но кажется, что работа тренера видна: в руках Манчини в первом тайме был блокнотик, в котором итальянец делал пометки и показывал Игорю Симутенкову. Предположительно, итальянский тренер пытался понять, как взломать глубоко эшелонированную оборону «Рубина»: Бердыев явно приехал играть в Петербург на ничью, 5 защитников, 3 опорника, два нападающих под контратаки. Собственно, в единственном контрвыпаде «Рубин» счет открыл в первом тайме после жуткой – и привычной – ошибки Луиша Нету: Рифат Жемалетдинов продавил чемпиона Европы-2016 и пробил в ближний угол ворот Андрея Лунева. Лунев не вытащил. Удар Жемалетдинова стал первым ударом «Рубина» в створ, коллега по репортажу Максименко, отключив микрофон, протянул «они даже к воротам не подходили». Действительно, гол «Рубина» выглядел нелогичным. Заметка на полях: Эльмир Набиуллин должен был быть удален после второго фола против Игоря Смольникова, об этом ему даже все товарищи по обороне сказали, но главный арбитр матча Владимир Сельдяков из Балашихи этот момент откровенно прощелкал.

Во втором тайме Бердыев удивил двойной заменой в группе атаки: вместо Жемалетдинова и Максима Каннуникова вышли Сердар Азман и Гекдениз Карадениз. Парни несколько раз убегали в контратаки, но взаимопонимания им не хватало. В конце концов, дело не только в фамилии главного тренера, нужно еще и потренироваться вместе. Во втором тайме у «Зенита» вышел Дмитрий Полоз, но в игру не попал: практически ноль касаний мяча за почти 20 минут. К слову, Полоз и Кокорин – воспитанники школы московского «Локомотива». Трогательно, что спустя годы эта связка воссоединилась в Петербурге. Трогательно, в том числе и потому, что в Петербурге есть Академия «Зенита» и СДЮСШ «Зенит».

Удивительно: в Хабаровске футболисты «Зенита» не стеснялись бить по воротам вратаря СКА Александра Довбни, но на новом стадионе на Крестовском острове бить издалека, судя по всему, было запрещено. Ноль ударов со средней дистанции. Отдельно хочется отметить, как радовались в ложе для почетных гостей победному голу Дриусси. Сергей Фурсенко радовался, Алексей Миллер радовался, их сосед по ложе до последнего пытался решить, что танцевать, лезгинку или пасадобль, но не решил, и станцевал в итоге оба танца.

К слову, у нынешнего «Зенита» столько футболистов, что некоторые из них смотрели за игрой против «Рубина» на стадионе: Йоан Молло радовался победе своей команды, если верить телетрансляции, откуда-то с трибун в компании со своими новыми петербургскими друзьями. Лука Джорджевич в субботу уехал в аренду в Тулу, слухи отправили Ибрагима Цаллагова в московское «Динамо», и есть основания полагать, что к ингерманландскому дерби в составе «Зенита» опять будут перемены.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»