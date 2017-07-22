В законопроект конгресса США вошел пункт о противостоянии «Северному потоку – 2»

Новые санкции против России в рамках законопроекта по-прежнему нацелены и против проекта «Северный поток – 2». Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте конгресса. Об этом говорится в девятом пункте раздела 257 под названием «Энергетическая безопасность Украины».

«Политика США... продолжать выступать против трубопровода «Северный поток – 2», учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине», – указано в законопроекте.

При этом нигде больше «Северный поток – 2» в законопроекте не упоминается.

Ранее глава комитета сената по международным делам Боб Коркер, представивший законопроект еще в марте 2017 года, сказал, что законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР может вернуться для голосования до начала августовских каникул.