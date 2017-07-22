«Зенит» победил «Рубин»

Победой завершился первый домашний матч «Зенита» в сезоне 2017/18, прошедший на стадионе «Санкт-Петербург» 22 июля.

Со счетом 2:1 «Зенит» выиграл у татарского «Рубина». Гости первыми открыли счет. На 45-й минуте гол забил Жемалетдинов.

На 51-й минуте петербуржцы сравняли счет благодаря голу Дриусси. Второй гол был забит на 90-й минуте. Отличился тот же Дриусси.

Таким образом, по итогам двух туров чемпионата России «Зенит» набрал шесть очков и находится в лидирующей группе турнира.