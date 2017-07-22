Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий

Перекрытия жилого дома на Петроградской стороне перекосило после квартирного ремонта. Объявлена эвакуация, работают спасатели.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 22 июля в нескольких квартирах 57-го дома по Каменноостровскому проспекту под ногами зашатался пол, а стены повело. Громкие крики о помощи были слышны с улицы, хозяйка квартиры на третьем этаже запрыгнула на подоконник, опасаясь упасть к соседям.

Беглый осмотр выявил трещины в перекрытиях трех квартир со второго по четвертый этаж.

По словам жильцов 57-го дома, деформацией они обязаны новому соседу. Он выкупил коммуналку на втором этаже и будто бы снес все перекрытия, в том числе капитальные.

В ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» уточнили, что вызов с Каменноостровского поступил в 18.30. «Зафиксирован прогиб потолка квартиры второго этажа и, соответственно, пола на третьем. Площадь – пять квадратных метров, – рассказали в ведомстве. – Эвакуированы двадцать человек, пострадавших нет. Обследование продолжается».

В ГУ МЧС подтвердили, что предварительной причиной инцидента стало нарушение технологии строительно-ремонтных работ.