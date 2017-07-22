В Москве появились сирийские дятлы

В Битцевском лесу в Москве начал гнездиться редкий для этих мест вид дятла – сирийский. Сотрудники леса обнаружили молодую птицу – вероятно, что она родилась уже здесь. Об этом 22 июля сообщается на сайте мэра столицы.

Эта птица похожа на знакомого россиянам большого пестрого дятла. Но у сирийского черный «ус» не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, есть пестрины на боках. Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам, чаще всего они издают односложное «кик». «Барабанная» дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла. В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит косточковые плоды.

Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север.