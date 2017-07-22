Еще
21:05 22.07.2017
Пришлите свою новость!
20:47
Из-за закрытой Садовой пробка на площади Искусств «укусила» свой хвост
20:24
В законопроект конгресса США вошел пункт о противостоянии «Северному потоку – 2»
19:40
Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий
19:30
«Зенит» победил «Рубин»
19:25
В ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков погибли люди
19:12
В Москве появились сирийские дятлы
19:01
Украина передала в ООН доказательства участия РФ в конфликте в Донбассе
18:50
Туристы из Петербурга из-за тормозов застряли между двух границ
18:38
Финны изобрели способ производить дешевую еду из одноклеточных организмов
18:22
"Зенит" пока уступает "Рубину"
18:16
Для российской армии создают конвертопланы
18:03
Во Франции рекордно сократилось производство вина
17:49
Теперь по МКС можно погулять - виртуально
17:48
Фанаты «Зенита» устроили акцию протеста на первом домашнем матче клуба
17:36
«Милан» разгромил мюнхенскую «Баварию»
17:25
Сын лидера "Талибана" стал смертником
17:13
Станция метро "Крестовский остров" открыта на вход и выход
17:10
Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» нападающего Джорджевича
17:00
Женщина под Красноярском заблокировала скорые
16:51
К Генконсульству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park
16:42
Дриусси и Паредес сыграют против "Рубина" с первых минут
16:34
Станция метро "Крестовский остров" закрыта на вход
16:29
Синхронное плавание получило другое название
16:18
Задержанный на Украине россиянин обвиняется в терроризме. К нему пустили мать
16:05
СМИ: Финляндия ответила на ноту МИД РФ о деятельности консула в Петербурге
15:52
Бухарестскую затопило, машины не справляются
15:38
На Лиговском двухлетний мальчик выпал из окна на москитной сетке
15:25
Палестинцы объявили о разрыве всех контактов с Израилем
15:11
Студент из Ефимовского исчез в Петербурге при загадочных обстоятельствах
14:58
Ополченцы ДНР не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск
14:46
Цирковую обезьяну, покусавшую женщину, под Рязанью ищут 70 человек и самолет
14:33
Под окнами дома на Стойкости нашли мертвого мужчину
14:20
Активистку, раздевшуюся на встрече Лукашенко и Порошенко, могут арестовать
14:08
Мотоциклиста, пострадавшего в массовом ДТП на КАД, забрал вертолет
13:57
Пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц
13:45
Конгресс Филиппин продлил военное положение на юге страны до конца года
13:32
Крышу стадиона «Санкт-Петербург» на время матча «Зенита» закроют
13:24
Во Всеволожском районе петербуржец наткнулся на мертвеца на дереве
13:14
В квартирном пожаре на Орджоникидзе погиб мужчина
13:05
Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике
12:53
В Петербурге пошел град
12:44
Автомобиль с «именем» угнали в Петербурге у ветерана-десантника
12:31
В результате ошибочного удара США в Афганистане погибли 12 полицейских
12:20
Юноша упал с крыши Никольского рынка и оказался в реанимации
12:07
ФАС проверит цены после жалобы школьницы Путину
11:56
Ребру Николая Чудотворца за день поклонились более 37 тысяч человек
11:44
Полиция нашла пешехода, стрелявшего в водителя в центре Петербурга
11:35
На финской границе водители стоят в пробке более полутора часов
11:23
Из-за анонимов полиция проверила десять Сбербанков и ночной клуб
11:09
Интерпол составил список из 173 готовящих атаки смертников ИГ
10:56
«Девятка» на Измайловском протаранила ОМОН
10:42
За продажу белого порошка в Петербурге задержан промоутер Александра Емельяненко
10:28
У пенсионерки в Озерках отняли полмиллиона: дверь была открыта
10:15
МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции
10:01
Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле
02:47
"Опера - всем" покажет "Кармен" в Царском Селе
02:32
В Павловском парке расцветет Аркадия
02:15
В Ленэкспо накормят заморскими супами и вырастят сад на воде
01:58
Импровизацию во всех сферах искусства устроят в «Манеже» бесплатно
01:49
В Гатчине проведут «Джазовые выходные»
01:29
В ЦПКиО пройдет йогический триатлон
01:16
Книгу о Pussy Riot представят в «Интимном месте»
00:38
Владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ
00:29
Вертолёт упал на дорогу в Лос-Анджелесе
00:21
Reuters рассказала о связях Весельницкой и ФСБ
00:05
Палестинец зарезал троих израильтян
21/07
Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе
21/07
Палестина заморозила все контакты с Израилем
21/07
Суд ЕС отклонил иск Польши об отмене расширения доступа «Газпрома» к OPAL
21/07
«Лента» обжалует кадастровую стоимость своих участков на Таллинском шоссе
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
22.07.2017 18:16

Для российской армии создают конвертопланы

О технике будущего, создаваемой в России сейчас, рассказал 22 июля главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, пишет «Газета.Ru».

По словам Бондарева, разработаны конвертопланы, а также все классы беспилотных летательных аппаратов: малые, средние и большие. Дело в том, что обучить летчика дороже, чем установить на самолет хороший автопилот. «Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности ударной авиации», – сказал глава ВКС.

В октябре 2016 года в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) сообщали о разработке оружия, противодействующего стае ударных мини-беспилотников. «Такое оружие в России уже создано, оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика», — рассказывали в ОПК.

Конвертоплан, разрабатываемый холдингом "Вертолеты России"
Конвертоплан, разрабатываемый холдингом "Вертолеты России"
скриншот с сайта youtube

Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06

Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»

В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Tele2
14.07.2017 10:25

Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»

Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Для российской армии создают конвертопланы
РФ стала лидером по числу запросов на удаление данных в Google
Правительство отказалось от отсрочки «закона Яровой» на пять лет
«Билайн» составит конкуренцию Дурову
В Китае ограничили пользование WhatsApp
Власти Индонезии заблокировали Telegram
«Доктор Вэб»: Сайт госуслуг поражает компьютеры пользователей вирусом
Программист из РФ, задержанный в ЕС по подозрению в хакерстве, попросил Путина о помощи
За оскорбления в соцсетях «ЕдРо» требует ввести штрафы — платить придется квартирами
В США «Лабораторию Касперского исключили из списка поставщиков ПО
Анонимайзерам запретили разрешать
Пять процентов в пакет Яровой
5G защитит Петербург от абонентов
Естественный отбор нам больше не друг
iPhone лучше танка
Вирус Petya боится прививок
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Зенит» победил «Рубин»

Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий

К Генконсульству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park

Новости компаний
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Tele2
14.07.2017 10:25
Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»
Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
КЕЙ
14.07.2017 08:00
Борьба интерфейсов: КЕЙ объяснил, как «подружить» несовместимые стандарты
Увеличение количества стандартов аудио- и видеокабелей привело к тому, что многие разъемы являются физически несовместимыми друг с другом.
Tele2
12.07.2017 15:05
Tele2 запускает бесконтактное пополнение счета через Apple Pay
Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
key.ru
12.07.2017 09:00
КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.