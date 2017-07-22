Для российской армии создают конвертопланы

О технике будущего, создаваемой в России сейчас, рассказал 22 июля главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, пишет «Газета.Ru».

По словам Бондарева, разработаны конвертопланы, а также все классы беспилотных летательных аппаратов: малые, средние и большие. Дело в том, что обучить летчика дороже, чем установить на самолет хороший автопилот. «Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности ударной авиации», – сказал глава ВКС.

В октябре 2016 года в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) сообщали о разработке оружия, противодействующего стае ударных мини-беспилотников. «Такое оружие в России уже создано, оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика», — рассказывали в ОПК.