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22.07.2017 18:03

Во Франции рекордно сократилось производство вина

Во Франции рекордно сократилось винопроизводство, передает The Local.

По сравнению с 2016 годом производство вина в стране упало на 17 % и стало на 16 % ниже среднего показателя за пять лет.

Снижение производства связано с холодной и дождливой погодой, которая повлияла на урожай винограда в таких регионах, как Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас.

Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.

Источник: «Газета.Ru»


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С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
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