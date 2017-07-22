Фанаты «Зенита» устроили акцию протеста на первом домашнем матче клуба

Фанатский вираж устроил акцию против ситуации с абонементами на первом домашнем матче «Зенита» в сезоне 2017/18 в Петербурге 22 июля.

Первые пять минут игры с «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове фанаты провели молча, хотя по традиции всегда начинают поддерживать «Зенит» с первых секунд.

Напомним, что у «Зенита» возникли проблемы с реализацией сезонных абонементов. Болельщикам приходилось ждать их выдачи по 5-10 часов. Подробности читайте в материале «Фонтанки» «Зенит» поставил болельщиков в очередь».