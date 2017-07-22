К посольству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park

В Петербурге у американского посольства на Фурштадтской улице 22 июля с 13 до 16 часов прошла акция памяти Честера Беннингтона – вокалиста легендарной рок-группы Linkin Park, сообщают организаторы и участники.

Десятки поклонников артиста, среди которых были как 30-летние, так школьники, возложили к стенам посольства цветы, поставили свечи и фотографии Честера. Им не помешал даже сильный дождь с градом, который длился около двух часов.

Напомним, Честер Беннингтон два дня назад был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.