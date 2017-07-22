Дриусси и Паредес сыграют против "Рубина" с первых минут

Стал известен стартовый состав футбольного клуба "Зенит" на матч 2 тура чемпионата России по футболу против "Рубина".

С первых минут игру начнут : вратарь Андрей Лунев, защитники Доменико Кришито (капитан), Луиш Нету, Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Леандро Паредес, Далер Кузяев и Олег Шатов, нападающие Себастьян Дриусси, Александр Кокорин и Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Хави Гарсия, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Александр Ерохин, Эрнани, Жулиано, Дмитрий Полоз.

Напомним, в матче первого тура "Зенит" на выезде победил "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Голы забили Кузяев и Кокорин.