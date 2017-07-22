Станция метро "Крестовский остров" закрыта на вход

Вход в вестибюль станции метро Петербурга "Крестовский остров" 22 июля пришлось закрыть из-за большого количества пассажиров, приезжающий на матч "Зенит" – "Рубин".

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, входные двери сотрудники метро закрыли в 16:19. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за большого количества фанатов, которые приезжают на станцию чтобы дойти до стадиона.

Напомним, в 17.30 "Зенит" начнет первый домашний матч нового сезона с командой "Рубин". На игру болельщиков кроме метро, везут бесплатные шаттлы, которые "Пассажиравтотранс" использовал на играх Кубка конфедераций.