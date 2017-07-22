Синхронное плавание получило другое название

Синхронное плавание переименовано в артистическое. Такое решение принял конгресс Международной федерации плавания (FINA) 22 июля в Будапеште, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Идею предложил Международный олимпийский комитет в целях продвижения этого вида спорта.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», – заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску (цитата по NEWSru.com).

«Мы отрицательно относимся к принятому решению, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Покровская (цитата по ТАСС). – Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит».



«Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий – синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта», – сказала старший тренер сборной России (дуэты, соло) Татьяна Данченко.



«Думаю, в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics, — сказал президент российской федерации синхронного плавания Алексей Власенко (цитата по РИА «Новости»).