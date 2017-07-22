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22.07.2017 16:18

Задержанный на Украине россиянин обвиняется в терроризме. К нему пустили мать

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что мать задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева встретилась с сыном, передает УНИАН.

«Наши следователи по поручению главы государства пошли на встречу, и просто сейчас в Старобельске происходит встреча пленного на Донбассе российского военнослужащего Агеева с его матерью», — сказал Грицак. По его словам, украинская сторона призвала мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту России.

Кроме того, по данным УНН, Грицак заявил, что «действия Агеева квалифицируются как терроризм». По его словам, в ближайшее время уголовное производство в отношении него будет расследовано.

Телекомпания «Би-би-си» со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщала, что на востоке Украины 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в плен попал российский военнослужащий Виктор Агеев.

Представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Агеев добровольно вступил в ряды народной милиции ЛНР, то есть являлся ополченцем, а не военнослужащим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских военнослужащих на территории Украины не было и нет.

Источник: «Газета.Ru»


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