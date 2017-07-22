На Лиговском двухлетний мальчик выпал из окна на москитной сетке

В Петербурге тяжелейшие травмы получил ребенок после падения из квартиры. Его не выдержала москитная сетка.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати часов утра 22 июля в детскую больницу имени Раухфуса с Лиговского проспекта, 202, скорой помощью был доставлен пациент в возрасте 2 года и 2 месяца с характерными для падения с высоты повреждениями.

Ребенка оставили без присмотра в квартире на втором этаже. Он забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней.

У мальчика диагностированы тяжелейшие травмы. Он находится в реанимации. С прогнозом врачи осторожны.