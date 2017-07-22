Бухарестскую затопило, машины не справляются

Ливень, прошедший в Петербурге 22 июля, затопил несколько улиц, в частности Бухарестскую.

Автомобилисты вынуждены передвигаться на маленькой скорости, вода доходит почти до порогов.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ливневые канализации на Бухарестской исправны, но они не были готовы к столь мощному потоку воды единовременно. Вода должна сойти в ближайшие полчаса.

По словам очевидцев, Бухарестская затоплена примерно на 15 сантиметров, похожая проблема на улице Салова. В "водяной" пробке не выдержала и пожарная машина. Видео смотрите на "Водителе Петербурга".

Напомним, в городе прошел град. Размеры градин, по словам горожан, достигали пары сантиметра в диаметре (фото).

Видео из группы "Экстренный вызов Санкт-Петербург" "ВКонтакте"