Ополченцы ДНР не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не пропустили представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в город Новоазовск после трехчасового ожидания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы простояли около трех часов на въезде в Новоазовск, так называемые силы ДНР нас так и не пустили, мы не смогли проехать», — сказал Александр Хуг, первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине.

Он добавил, что СММ укажет в отчете от 24 июля факт нарушения минских соглашений. По словам Хуга, ополченцы заявили ему, что не могут его пустить в Новоазовск, так как выполняют приказ.

«Но если ДНР или Украина не пускают нас куда-то, то они хотят что-то от нас скрыть», — уверен представитель ОБСЕ.

В твиттере СММ ОБСЕ указывается, что наблюдатели ожидали ответа от ополченцев более трех часов.

«После более трех часов ожидания СММ уезжает из Новоазовска, но вернется. СММ продолжит мониторить и добиваться полного доступа по всей Украине, согласно мандату», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель ОБСЕ Хуг прибыл в Донецк.