Цирковую обезьяну, покусавшую женщину, под Рязанью ищут 70 человек и самолет

В Рыбновском районе Рязанской области из передвижного цирка сбежала обезьяна. Она укусила женщину, и пострадавшую пришлось госпитализировать. Об этом 22 июля сообщает областное ГУ МЧС.

Поиски животного начались вчера и продолжаются сегодня, в них участвуют более 70 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС, аварийно-спасательной службы региона с кинологическим расчетом, полиции, волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными, которые для гуманного отлова используют пневматические трубки с наркозом и ловушки. Кроме того, привлечены легкомоторный самолет, беспилотный летательный аппарат и тепловизор.

Спасатели просят жителей региона в случае обнаружения обезьяны не пытаться поймать ее самостоятельно, а сообщить по номеру «101» с мобильного телефона.