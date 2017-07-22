Активистку, раздевшуюся на встрече Лукашенко и Порошенко, могут арестовать

Активистка Femen Анжелина Диаш, которая в обнаженном виде пыталась сорвать встречу президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве, подозревается в хулиганстве. Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Яценко в «Фейсбуке».

Он рассказал, что ей в отсутствие адвоката вручили уведомление о подозрении.

«Инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК [Украины] — хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти», — написал Яценко, добавив, что всю ночь она провела с изоляторе временного содержания.

Также отмечается, что правоохранители намерены подать 22 июля в Печерский суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Диаш.

Ранее сообщалось, что обнаженная девушка появилась на встрече Лукашенко и Порошенко (видео).