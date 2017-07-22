Пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц
Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Пензы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — сказал он.
Пилоты смогли посадить самолет на одном рабочем двигателе. Около 80 пассажиров судна эвакуировано.
В ходе осмотра двигателя самолета техники обнаружили следы столкновения с птицами. Они пришли к выводу, что двигатель от полученных повреждений неработоспособен.
Впоследствии пассажиры продолжили полет на резервном борте.
Источник: «Газета.Ru»