Пассажирский Ан-148 вынужденно сел в Саратове из-за столкновения со стаей птиц

Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Пензы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — сказал он.

Пилоты смогли посадить самолет на одном рабочем двигателе. Около 80 пассажиров судна эвакуировано.

В ходе осмотра двигателя самолета техники обнаружили следы столкновения с птицами. Они пришли к выводу, что двигатель от полученных повреждений неработоспособен.

Впоследствии пассажиры продолжили полет на резервном борте.