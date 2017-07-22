Крышу стадиона «Санкт-Петербург» на время матча «Зенита» закроют

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» в день матча «Зенит» – «Рубин» 22 июля, как и ожидалось, будет закрыта. Эту информацию официально подтвердил ФК «Зенит».

Принять такое решение клуб вынудила погода. Прогнозы синоптиков сбылись: в Петербурге начался ливень, местами прошел град.

Напомним, сегодня на стадионе сыграют команды, которые пережили этим летом глобальную перестройку. Подробнее об этих переменах читайте в материале «Фонтанки» «Новый «Рубин», новый «Зенит» – встречаемся на Крестовском».