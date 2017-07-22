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22.07.2017 13:32
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Крышу стадиона «Санкт-Петербург» на время матча «Зенита» закроют

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» в день матча «Зенит» – «Рубин» 22 июля, как и ожидалось, будет закрыта. Эту информацию официально подтвердил ФК «Зенит».

Принять такое решение клуб вынудила погода. Прогнозы синоптиков сбылись: в Петербурге начался ливень, местами прошел град.

Напомним,  сегодня на стадионе сыграют команды, которые пережили этим летом глобальную перестройку. Подробнее об этих переменах читайте в материале «Фонтанки» «Новый «Рубин», новый «Зенит» – встречаемся на Крестовском».


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