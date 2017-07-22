Конгресс Филиппин продлил военное положение на юге страны до конца года

Депутаты конгресса Филиппин проголосовали за продление военного положения в южной провинции Минданао до конца 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности инициативу поддержал 261 депутат, что превысило отметку в две трети, необходимую для принятия решения.

Как отмечается, службы безопасности страны советовали конгрессу продлить военное положение в Минданао, где растет влияние боевиков «Исламского государства».

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте призвал конгресс Филиппин сохранить военное положение на юге страны.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.