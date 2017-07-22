Еще
13:33 22.07.2017
Пришлите свою новость!
13:24
Во Всеволожском районе петербуржец наткнулся на мертвеца на дереве
13:14
В квартирном пожаре на Орджоникидзе погиб мужчина
13:05
Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике
12:53
В Петербурге пошел град
12:44
Автомобиль с «именем» угнали в Петербурге у ветерана-десантника
12:31
В результате ошибочного удара США в Афганистане погибли 12 полицейских
12:20
Юноша упал с крыши Никольского рынка и оказался в реанимации
12:07
ФАС проверит цены после жалобы школьницы Путину
11:56
Ребру Николая Чудотворца за день поклонились более 37 тысяч человек
11:44
Полиция нашла пешехода, стрелявшего в водителя в центре Петербурга
11:35
На финской границе водители стоят в пробке более полутора часов
11:23
Из-за анонимов полиция проверила десять Сбербанков и ночной клуб
11:09
Интерпол составил список из 173 готовящих атаки смертников ИГ
10:56
«Девятка» на Измайловском протаранила ОМОН
10:42
За продажу белого порошка в Петербурге задержан промоутер Александра Емельяненко
10:28
У пенсионерки в Озерках отняли полмиллиона: дверь была открыта
10:15
МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции
10:01
Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле
02:47
"Опера - всем" покажет "Кармен" в Царском Селе
02:32
В Павловском парке расцветет Аркадия
02:15
В Ленэкспо накормят заморскими супами и вырастят сад на воде
01:58
Импровизацию во всех сферах искусства устроят в «Манеже» бесплатно
01:49
В Гатчине проведут «Джазовые выходные»
01:29
В ЦПКиО пройдет йогический триатлон
01:16
Книгу о Pussy Riot представят в «Интимном месте»
00:38
Владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ
00:29
Вертолёт упал на дорогу в Лос-Анджелесе
00:21
Reuters рассказала о связях Весельницкой и ФСБ
00:05
Палестинец зарезал троих израильтян
21/07
Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе
21/07
Палестина заморозила все контакты с Израилем
21/07
Суд ЕС отклонил иск Польши об отмене расширения доступа «Газпрома» к OPAL
21/07
«Лента» обжалует кадастровую стоимость своих участков на Таллинском шоссе
21/07
Ту-22 и Ил-76 прилетели в Китай на "Авиадартс"
21/07
Мировые цены на нефть снижаются
21/07
Российская рапиристка выиграла чемпионат мира
21/07
Новым пресс-секретарем Белого дома США назначена Сара Сандерс
21/07
«Локо» обыграл ЦСКА
21/07
Веломаршруты Ленобласти испытают эксперты из Европы
21/07
ФАС проверит цены на кисти для рисования после поручения Путина
21/07
Глава Пентагона заявил, что лидер террористов аль-Багдади жив
21/07
Прокуратура выявила нарушения при декларировании доходов в 34 муниципалитетах Петербурга
21/07
Замглавы приставов Ленобласти могут обвинить в покушении на ФСБ
21/07
Группа «Ярд» начала строительство апарт-отеля у «Юбилейного»
21/07
Афганские военные погибли в результате ошибочного удара США
21/07
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
21/07
В Государственной думе собирают подписи против фильма “Матильда”
21/07
Замглаве приставов Ленобласти предъявили парковку и обыскивают кабинет
21/07
Президент России: В феминизме нет ничего плохого
21/07
Путин: Я не планировал стать президентом
21/07
Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси
21/07
В Петербурге задержан замдиректора Северо-Западного Ростелекома
21/07
Реакторы петербургской плавучей АЭС впервые заправят и запустят в Мурманске
21/07
Путин не уверен, что приедет в президентский физико-математический лицей в Петербурге
21/07
Путин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ
21/07
Путин о политиках: Нельзя спекулировать на проблеме коррупции
21/07
Комплекс зданий станции Александровской не взяли под охрану
21/07
Госкорпорация ОСК прокомментировала обвинения в закупке украинских деталей
21/07
В Петербурге бывший военный получил 6,5 года колонии за тысячи патронов
21/07
Путин: У нас цензуры нет
21/07
Математика Богатова могут выпустить из СИЗО
21/07
По подозрению в обнале 200 млн арестован известный эколог из Ленобласти
21/07
Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим в теракте в метро
21/07
В России анонимы в мессенджерах стали вне закона
21/07
Путин рассказал, как в Кремле его кормили куриными гребешками
21/07
Петербурженку судили за взлом электронной почты
21/07
Итоги недели: Кому нужна Малороссия?
21/07
Из-за землетрясения в Турции российские туристы начали массово отказываться от путевок
21/07
"Црвена Звезда" пожелала "Зениту" выиграть чемпионат России на новом стадионе
21/07
В Петербурге судили сообщницу УФМС за подделку 14,5 тысячи документов для мигрантов
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
22.07.2017 13:05

Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике

Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике
Михаил Спицын/ ДП

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева стала первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в 2017 году в Пезаро (Италия), передает «Р-Спорт» со ссылкой на официальный аккаунт Всероссийской федерации художественной гимнастики в Instagram.

Международная федерация гимнастики (FIG) с нынешнего года будет выбирать на каждый чемпионат мира почетных послов, задача которых будет состоять в популяризации и продвижении вида спорта на международном уровне.

Чемпионат мира в Пезаро пройдет с 30 августа по 3 сентября.

 

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике
Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе
Российская рапиристка выиграла чемпионат мира
«Локо» обыграл ЦСКА
"Црвена Звезда" пожелала "Зениту" выиграть чемпионат России на новом стадионе
Матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей
Стайер Евгений Дратцев принёс России первую медаль в плавании на открытой воде
"Зенит" подтвердил перенос матчей с израильтянами
Шаттлы отвезут болельщиков на матч «Зенита» с «Рубином»
"Бней-Иегуда" согласился перенести первый матч с "Зенитом" в Израиль
Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Кем СКА будет защищать титул чемпионов
Как "Терек" стал "Ахматом"
Дебют нового «Зенита»
Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"
Ротенберг растит конкурента «Зениту» и «Тосно»
Главные интриги российского футбола
Максим Левченко: В Ингерманландском дерби проигравших быть не может
«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге пошел град

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Зенит» поставил болельщиков в очередь

Итоги недели: Кому нужна Малороссия?

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.