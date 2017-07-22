В результате ошибочного удара США в Афганистане погибли 12 полицейских

В результате ошибочного авиаудара США в Афганистане погибли 12 полицейских. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу управления полиции в провинции Гильменд.

Пентагон, как отмечается, уже подтвердил нанесение ошибочного удара в ходе операции против боевиков «Талибана» в регионе.

В полиции афганской провинции добавили, что погибшие полицейские работали совместно с военными, которые пытаются отбить район у боевиков «Талибана».

Ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане.

«Талибан» — запрещенная на территории России террористическая организация.