ФАС проверит цены после жалобы школьницы Путину

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку цен на художественные кисти, как только президент России Владимир Путин даст соответствующее поручение, заявили агентству RNS в пресс-службе ведомства. Ситуацию с ценами на товары для детского творчества глава государства накануне обсудил с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Как передает РИА Новости, одна из воспитанниц школы спросила Путина о том, почему выросли цены на кисти и бумагу для рисования. Президент ответил: "С этим нужно разобраться. У нас есть специальная инстанция, которая должна разбираться с вопросами подобного рода. Это Федеральная антимонопольная служба".

Путин пояснил, что цены, как правило, увеличиваются из-за роста курсов валют, поскольку многие товары или их комплектующие производятся за рубежом.

В то же время он подчеркнул, что поручит главе ФАС Игорю Артемьеву "обратить внимание" на ситуацию с ценами на подобные товары. Он также пообещал решить вопрос с бумагой из хлопка, которая нужна для занятий акварелью, поскольку в России ее не производят.

Общение Путина с воспитанниками центра "Сириус" проходило в рамках мероприятия, получившего название "Недетский разговор". Вопросы детей касались как личной жизни президента, так и его профессиональных обязанностей. В ответ на вопрос о новом президентском сроке он сказал, что пока не решил, будет ли он баллотироваться или нет.

Отметим, что заявления президента школьникам зачастую расходились с реальностью. Так, глава государства в ответ на вопрос о том, когда Россия выберется из списка стран с отрицательным приростом населения, сообщил детям, что их "обманывают" в школе, а на самом деле страна "вышла из этого негативного пике, у нас наблюдается естественный прирост". Согласно последней информации Росстата, естественный прирост населения в начале 2017 года был зафиксирован только в 21 регионе, а годом ранее прирост наблюдался в 33 регионах. Всего в РФ насчитывается 85 субъектов.

Кроме того, Путин заявил школьникам, что в России выросли реальные доходы населения, "несмотря на то что сейчас очень много сложностей". По данным Росстата, реальные доходы россиян в июне не росли, в годовом выражении они показали нулевую динамику. С поправкой на инфляцию доходы россиян падают три года подряд, за исключением января 2017, когда они выросли на 8,2 процента.