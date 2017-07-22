Полиция нашла пешехода, стрелявшего в водителя в центре Петербурга

Жителя Петербурга, прострелившего руку водителю «Газели», нашли в квартире на Заневском проспекте, 63, вечером 21 июля. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации «Фонтанки», оперативники по горячим следам вышли на стрелка с улицы Константина Заслонова. Уже через несколько часов его доставили в отдел вместе с травматическим пистолетом, из которого он, вероятно, прострелил руку оппоненту.

Напомним, днем 21 июля в Центральном районе Петербурга пешеход, по предварительной версии, пересекавший дорогу на красный свет, агрессивно отреагировал на замечание автомобилиста и открыл стрельбу. Водителю пришлось обратиться за помощью к медикам. Сейчас он находится в больнице с ушибами и огнестрельными ранениями.

После допроса пешехода отпустили под обязательство о явке.