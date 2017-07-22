Ребру Николая Чудотворца за день поклонились более 37 тысяч человек

Сегодня, 22 июля, продолжается пребывание ребра святителя Николая Чудотворца в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 22 июля пресс-служба губернатора города, по итогам девятого дня, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, вчера, 21 июля, поклониться мощам пришли 37,7 тысячи паломников, в том числе 4100 человек по социальной очереди. Напомним, за неделю МЧС насчитало около 200 тысяч паломников.

Поклониться святыне можно ежедневно до 27 июля с 7.00 до 22.00. 28 июля пройдут торжественные проводы: она поедет обратно в Италию.

Вход в очередь расположен на Кременчугской улице. Время ожидания и точка начала очереди все время меняются. Сейчас время ожидания составляет ориентировочно 6 часов (в начале недели было всего 3 часа). Вечером 21 июля очередь закрыли в 20 часов, последние паломники покинули Свято-Троицкий собор около полуночи. Сегодня вход в очередь также может быть ограничен.

Социальная очередь предназначена только для людей с ограниченными возможностями (инвалидов I группы при наличии подтверждающих документов и паспорта), а также детей до двух лет в сопровождении одного взрослого. Если время ожидания в этой очереди не превышает 30 минут, в нее могут пускать инвалидов II группы, женщин на последних сроках беременности, ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников старше 80 лет.