Из-за анонимов полиция проверила десять Сбербанков и ночной клуб

Все отделения Сбербанка в Калининском районе Петербурга и вдобавок караоке-бар «Барвиха» проверяли сотрудники правоохранительных органов из-за анонимных звонков о взрывах.

По информации «Фонтанки», ночью 21 июля кинологам и взрывотехникам пришлось объехать 10 отделений: три на проспекте Науки, два на Кондратьевском проспекте, по одному на Пискаревском, Полюстровском проспектах, на проспекте Металлистов, на Боткинской и Замшиной улицах. Виновником такого рейда стал аноним, который в 11 вечера набрал «112» и сказал, что в банке, именно в Калининском районе, произойдет взрыв. Во время осмотра ничего подозрительного и опасного найдено не было. Звонившего пока не нашли.

Около трех часов ночи уже 22 июля в дежурную службу позвонил администратор бара в Клочковом переулке, 2. Он рассказал, что неизвестный ему мужчина по телефону сообщил, что на территории клуба заложена взрывчатка. В 3.15 из заведения были эвакуированы около ста человек персонала и посетителей, но ничего, что могло бы угрожать их жизни, в «Барвихе» не нашли. Звонившего также пока задержать не удалось.